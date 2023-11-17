Güneşin hiç batmadığı yere, Enerji Tarlası’na hoş geldiniz.
Enerji Tarlası nedir?
Enerji Tarlası Projesi, Türkiye'nin güneşlenme süresinin yüksek olduğu arazilerde gerçekleştirilen bir yatırım kooperatifi projesidir. Bu projede yatırımcılara belirlenen metrekarelik tarla parselleri satışa sunulmaktadır. Projeye göre satın alınan bu parseller sayesinde yatırımcılar hem arazi sahibi olmaktadırlar hem de bu arazilerini bize kiralayarak aylık kira geliri elde etme imkanı bulmaktadırlar. Bu parseller üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilir. Kainat Holding iştiraki olan Enerji Tarlası, yatırımcılara hem arazi sahipliği hem de düzenli gelir elde etme fırsatı sunarak, noter huzurunda güvenli bir yatırım alternatifi sağlamaktadır.
Nasıl kazanırım?
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Projenizi seçip
parselinizi alın.
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Sonrasında
arsanızı bize kiralayın.
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Arsanıza Güneş Enerji
Santrali kuralım.
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Her ay
kira geliri elde edin.
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Arsanız değerlensin,
dilediğinizde satın.
Projelerimiz
Aydın
Mersin
Kırklareli Etap 2
Kırklareli
Kütahya
Manisa
Kimler Yatırım Yapabilir?
Aldığı özel parsel bilgisini
e-devletde gördüğünde “Sonunda
benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.
Dünyanın geleceğini düşünen herkes içindir
Yatırımının karşılığını her ay
düzenli bir şekilde, kira geliri
olarak görmek isteyen
herkes içindir
Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir
Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir
“Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir
Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir
Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir
Yerli ve milli ekonomiye katkıda bulunmak isteyen herkes içindir
Enerji Tarlası’nın Çalışma Prensibi Nedir?
Enerji Tarlası'nın sizler için 25 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 2000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz. Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.
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İletişim
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Telefon
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Adres
EGS Business Park
Yeşilköy Mah Atatürk Caddesi No:12 B2 Blok, No:310, Bakırköy/İstanbul
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Sıkça Sorulan Sorular
3 Temmuz itibariyle başlayan, Mersin'da bulunan enerji tarlası projesidir. Müşteriler bu projede, güneş paneli kiralama projesinden farklı olarak, noter huzurunda 24.000 TL den toprak sahibi olup, her ay 2000 tl kira geliri elde edebiliyorlar.
Buradan giriş yapıp profil oluşturabilir, Sonrasında da Giriş Yap kısmından sayfanızı görüntüleyip, satın alım ve kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilerle doğrulandıktan sonra profiliniz onaylanacaktır. Kira gelirinizin güvence altına alınması adına ödeme yaptığınız hesabın ve kira gelirinizin yatacağı hesabın profilin oluşturulduğu isimle aynı olması gerekmektedir.
Satın al-parsel adedi seç-iban seç-talep oluştur adımları ile talebinizde çıkan iban ve referans kodu ile eft/havale yapıyorsunuz. Satın al butonuna basıp talep ilettiğiniz andan itibaren 30 dakika içerisinde ödemeyi iletmeniz gerekmektedir. Ardından ödeme onayınız ve size vekalet örneği sms/mail olarak iletiliyor. Ayrıca sözleşmeniz oluşup size ulaştırılıyor. 3 iş günü içerisinde noter işlemlerine başlamanız gerekiyor. Noterde; size ilettiğimiz taslaktaki bir vekalet veriyorsunuz, bu süreçte vekaletiniz noter tarafından dijital vekalet oluşturulup noter sistemine yükleniyor, biz de buradaki noter satış işlemlerinizi yapıp, sizlere bilgilendiriyoruz. Fiziki olarak işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz bizden randevu alabilirsiniz.
Asaleten satışta bulunmak isteyen müşterilerimiz için anlaşmalı olduğumuz Bakırköy 67. Noterinde randevu oluşturulup satış işlemini birlikte gerçekleştiriyoruz; Vekalet verip satın almak isteyenler için ise burada görüntüleyebileceğiniz vekaletname örneği ile en yakın notere gidip vekalet verdiğiniz durumda uzaktan erişim ile satış işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Asaleten geldiğiniz vakit satış işlemleri için masraflar tarafımıza aitken; vekalet verdiğiniz durumda vekaletname ücreti tarafınıza aittir.
Eft/havale veya banka/kredi kartı yoluyla ödeme yapabiliyorsunuz.
Kira Sözleşmesi,
Noter Satış Sözleşmesi,
E-Devletten görüntüleyebileceğiniz koopbis özel parsel bilgisi
Ödeme yapıldıktan sonra yine profiliniz üzerinden Tarlamı Kiraya Ver seçeneği üzerinden kira sözleşmenizi online olarak imzalayabilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda basılı ve ıslak imzalı olarak da tarafınıza yönlendirmesi sağlanabilmektedir. Sözleşme onaylandıktan 30 gün sonra ilk kira geliriniz tarafınıza yönlendirilecektir.
Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
Vekalet ücreti sizler tarafından karşılanmaktadır.
Kiranız sözleşme başlangıcından itibaren 12 ay boyunca aynı meblağda kalacaktır; 12. Ayınız dolduğunda ise devletin belirlemiş olduğu ‘’Ticari’’ alanlar için uygulanan kira artış oranıyla aynı oran uygulanacaktır.
Profil doğrulama kısmında en doğru veriyi Devlet kanalıyla sağlayabildiğimiz için sadece TCKN sahibi olan kişiler satın alım işlemi gerçekleştirebilmektedir.
Arazi içine GES tesisi kurulacaktır. Bu nedenle Tiny House vb kurulmamaktadır.
Kainat Holding olarak güneş paneli kurup, depolama yöntemi ile enerji satışını gerçekleştireceğiz.
Size yapılan satış gibi istediğiniz zaman, istediğiniz kişiye Noter üzerinden satışını / devrini gerçekleştirebilirsiniz. Satışını / devirini yaptığınız kişiye de size sağlanan kira geliri sağlanacağı için sattığınız kişinin bilgilerini de tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.