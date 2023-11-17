Sizi Arayalım
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Güneşin hiç batmadığı yere,
Enerji Tarlası’na hoş geldiniz.

Enerji Tarlası nedir?

Enerji Tarlası Projesi, Türkiye'nin güneşlenme süresinin yüksek olduğu arazilerde gerçekleştirilen bir yatırım kooperatifi projesidir. Bu projede yatırımcılara belirlenen metrekarelik tarla parselleri satışa sunulmaktadır. Projeye göre satın alınan bu parseller sayesinde yatırımcılar hem arazi sahibi olmaktadırlar hem de bu arazilerini bize kiralayarak aylık kira geliri elde etme imkanı bulmaktadırlar. Bu parseller üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilir. Kainat Holding iştiraki olan Enerji Tarlası, yatırımcılara hem arazi sahipliği hem de düzenli gelir elde etme fırsatı sunarak, noter huzurunda güvenli bir yatırım alternatifi sağlamaktadır.

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Nasıl kazanırım?

  • howcanimg Projenizi seçip
    parselinizi alın.
  • howcanimg Sonrasında
    arsanızı bize kiralayın.
  • howcanimg Arsanıza Güneş Enerji
    Santrali kuralım.
  • howcanimg Her ay
    kira geliri elde edin.
  • howcanimg Arsanız değerlensin,
    dilediğinizde satın.

Projelerimiz

Aydın

Aydın
Etap 1

Aydın

Lokasyon: Ericek Mah. Buharkent/AYDIN
Ada: 102
Parsel: 29
Ada: 102
Parsel: 32
Ada: 102
Parsel: 10

Mersin

Mersin
Etap 1

Mersin

Lokasyon: Yenisu Mah. Silifke/MERSİN
Ada: 118
Parsel: 943

Kırklareli Etap 2

Kırklareli
Etap 2

Kırklareli

Lokasyon: Ahmetler Mah. Kofçaz/KIRKLARELİ
Ada: 101
Parsel: 1080

Kırklareli

Kırklareli
Etap 1

Kırklareli

Lokasyon: Ahmetler Mah. Kofçaz/KIRKLARELİ
Ada: 101
Parsel: 1079

Kütahya

Kütahya
Etap 1

Kütahya

Lokasyon: Işıklı Mah. Emet/KÜTAHYA
Ada: 123
Parsel: 10

Manisa

Manisa 64.104 m2
Etap 1

Manisa

Lokasyon: Konurca Mah. Kula/MANİSA
Ada: 116
Parsel: 106

Kimler Yatırım Yapabilir?

Aldığı özel parsel bilgisini
e-devletde gördüğünde “Sonunda
benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.

Dünyanın geleceğini
düşünen herkes içindir

Yatırımının karşılığını her ay düzenli bir şekilde, kira geliri olarak görmek isteyen
herkes içindir

Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir

“Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir

Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir

Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir

Yerli ve milli ekonomiye katkıda bulunmak isteyen herkes içindir

Enerji Tarlası’nın Çalışma Prensibi Nedir?

  • Edit me
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  • Edit me

    • Enerji Tarlası'nın sizler için 25 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 2000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz. Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.

    Haberler

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    17/11/2023

    Kainat Holding Kırklareli Fen Bilimleri Sezonu Açtı!

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    14/11/2023

    KAİNAT HATIRA ORMANI GELECEĞE NEFES OLACAK

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    02/11/2023

    Enerji Piyasasında Güçlü Bir Geleceğe Adım Attık: EPDK Tedarik Lisansı Aldık!

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    24/10/2023

    Enerji Tarlası Mobil Uygulaması Yayında!

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    23/10/2023

    Kütahya 1.Etapta kurulumlar başladı!

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    11/09/2023

    Kırklareli Fen Bilimleri Spor Kulübü'ne adımızı vermekten gurur duyuyoruz.

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    04/09/2023

    Kainat Param Kart ile okula dönüş yolculuğu daha avantajlı!

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    29/08/2023

    Enerji Tarlası Manisa Etap 1 İle Karşınızda!

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    28/08/2023

    İlginiz için teşekkürler!

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    07/08/2023

    Enerji Tarlası İle Kazanmaya Devam

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    26/06/2023

    Duyuru: Güneş Enerjisiyle Yatırımınızı Değerlendirin!

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    Basında Biz

    Enerji Tarlası | Show Türk Business Time 4 Ocak 2024

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    Takvim de Yayınlanan EPDK Haberimiz 4 Ocak 2024

    Takvim

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    TIMETURK de Yayınlanan EPDK Haberimiz 4 Ocak 2024

    CNN Türk

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    Önce Vatan da Yayınlanan EPDK Haberimiz 4 Ocak 2024

    CNN Türk

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    CNN Türk'de yayınlanan Kırklareli konulu haberimiz. 23 Ekim 2023

    CNN Türk

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    Fuartv de yayınlanan SOLAR ENERJİ FUARI konulu röportajımız. 11 Eylül 2023

    Fuartv

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    NTV'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz 4 Eylül 2023

    NTV

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    Atv'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz 10 Temmuz 2023

    ATV

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    TV8'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz 10 Temmuz 2023

    TV 8

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    A Haber'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz. 10 Temmuz 2023

    A HABER

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    Son Dakika'da yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 10 Temmuz 2023

    SON DAKİKA

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    Cumhuriyet'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 07 Temmuz 2023

    Cumhuriyet Gazetesi

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    A Haber'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 06 Temmuz 2023

    A HABER

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    Sabah Gazetesin'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 06 Temmuz 2023

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    Takvim Gazetesin'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 05 Temmuz 2023

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    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz CNN TÜRK de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

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    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz A HABER'de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

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    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz HABER TÜRK'de yayınlandı. 21 Haziran 2023

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    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz BLOOMBERG de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

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    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz NTV de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

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