Enerji Tarlası Projesi, Türkiye'nin güneşlenme süresinin yüksek olduğu arazilerde gerçekleştirilen bir yatırım kooperatifi projesidir. Bu projede yatırımcılara belirlenen metrekarelik tarla parselleri satışa sunulmaktadır. Projeye göre satın alınan bu parseller sayesinde yatırımcılar hem arazi sahibi olmaktadırlar hem de bu arazilerini bize kiralayarak aylık kira geliri elde etme imkanı bulmaktadırlar. Bu parseller üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilir. Kainat Holding iştiraki olan Enerji Tarlası, yatırımcılara hem arazi sahipliği hem de düzenli gelir elde etme fırsatı sunarak, noter huzurunda güvenli bir yatırım alternatifi sağlamaktadır.