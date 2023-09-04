Güneşin hiç batmadığı yere, Enerji Tarlası’na hoş geldiniz.
Enerji Tarlası nedir?
Türkiye'nin en bol güneşlenme süresine sahip arazilerinde, size özel olarak parsellenecek arsanız üzerinde, güneşin enerjisiyle gelir elde edebileceğiniz güvenilir ve risksiz, bir yatırım kooperatifi projesidir.
Nasıl kazanırım?
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Her biri 50.000 TL
olan parsellerden alın.
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Sonrasında
arsanızı bize kiralayın.
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Arsanıza Güneş Enerji
Santrali kuralım.
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Her ay 3000 TL
kira geliri kazanın.
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Arsanız değerlensin,
dilediğinizde satın.
Kimler Yatırım Yapabilir?
Aldığı özel parsel bilgisini
e-devletde gördüğünde “Sonunda
benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.
Dünyanın geleceğini düşünen herkes içindir
Yatırımının karşılığını her ay
düzenli bir şekilde, kira geliri
olarak görmek isteyen
herkes içindir
Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir
Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir
“Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir
Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir
Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir
Yerli ve milli ekonomiye katkıda bulunmak isteyen herkes içindir
Enerji Tarlası’nın Çalışma Prensibi Nedir?
Enerji Tarlası'nın sizler için 50 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 3000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz. Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.
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İletişim
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Telefon
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Adres
EGS Business Park
Yeşilköy Mah Atatürk Caddesi No:12 B2 Blok, No:310, Bakırköy/İstanbul
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Sıkça Sorulan Sorular
3 Temmuz itibariyle başlayan, Manisa'da bulunan enerji tarlası projesidir. Müşteriler bu projede, güneş paneli kiralama projesinden farklı olarak, noter huzurunda 50.000 TL den toprak sahibi olup, her ay 3000 tl kira geliri elde edebiliyorlar.
www.enerjitarlasi.com.tr sitesine üyelik yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi doğruladıktan sonra parsel seçimi-satın alma ve kiralama işlemlerine devam edebilirsiniz. Üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.
Satın al-parsel adedi seç-iban seç-talep oluştur adımları ile talebinizde çıkan iban ve referans kodu ile eft/havale yapıyorsunuz. Satın al butonuna basıp talep ilettiğiniz andan itibaren 30 dakika içerisinde ödemeyi iletmeniz gerekmektedir. Ardından ödeme onayınız ve size vekalet örneği sms/mail olarak iletiliyor. Ayrıca sözleşmeniz oluşup size ulaştırılıyor. 3 iş günü içerisinde noter işlemlerine başlamanız gerekiyor. Noterde; size ilettiğimiz taslaktaki bir vekalet veriyorsunuz, bu süreçte vekaletiniz noter tarafından dijital vekalet oluşturulup noter sistemine yükleniyor, biz de buradaki noter satış işlemlerinizi yapıp, sizlere bilgilendiriyoruz. Fiziki olarak işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz bizden randevu alabilirsiniz.
Eft/havale veya banka/kredi kartı yoluyla ödeme yapabiliyorsunuz.
Kira Sözleşmesi,
Noter Satış Sözleşmesi,
E-Devletten görüntüleyebileceğiniz koopbis özel parsel bilgisi
Sözleşme ödemenizi yaptıktan sonra başlatılır.
Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
Vekalet ücreti sizler tarafından karşılanmaktadır.
Kira geliri her yıl devletin belirttiği oranlarda artacaktır. Yenileme döneminde sözleşmeniz buna göre yenilenecektir.
Evet yapabiliyorsunuz.
Arazi içine GES tesisi kurulacaktır. Bu nedenle Tiny House vb kurulmamaktadır.
Kainat Holding olarak güneş paneli kurup, depolama yöntemi ile enerji satışını gerçekleştireceğiz.
Kooperatif arazi olduğu için, bizlere bildirerek satışını sağlayabilirsiniz. Satacağınız fiyat değişse de kira geliri değişmemektedir.