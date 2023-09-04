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Güneşin hiç batmadığı yere,
Enerji Tarlası’na hoş geldiniz.

Enerji Tarlası nedir?

Türkiye'nin en bol güneşlenme süresine sahip arazilerinde,
size özel olarak parsellenecek arsanız üzerinde, güneşin enerjisiyle
gelir elde edebileceğiniz güvenilir ve risksiz, bir yatırım kooperatifi projesidir.

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Nasıl kazanırım?

  • howcanimg Her biri 50.000 TL
    olan parsellerden alın.
  • howcanimg Sonrasında
    arsanızı bize kiralayın.
  • howcanimg Arsanıza Güneş Enerji
    Santrali kuralım.
  • howcanimg Her ay 3000 TL
    kira geliri kazanın.
  • howcanimg Arsanız değerlensin,
    dilediğinizde satın.

Projelerimiz

Kimler Yatırım Yapabilir?

Aldığı özel parsel bilgisini
e-devletde gördüğünde “Sonunda
benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.

Dünyanın geleceğini
düşünen herkes içindir

Yatırımının karşılığını her ay düzenli bir şekilde, kira geliri olarak görmek isteyen
herkes içindir

Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir

“Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir

Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir

Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir

Yerli ve milli ekonomiye katkıda bulunmak isteyen herkes içindir

Enerji Tarlası’nın Çalışma Prensibi Nedir?

  • Edit me
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  • Edit me

    • Enerji Tarlası'nın sizler için 50 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 3000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz. Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.

    Haberler

    news

    04/09/2023

    Kainat Param Kart ile okula dönüş yolculuğu daha avantajlı!

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    news

    29/08/2023

    Enerji Tarlası Manisa Etap 1 İle Karşınızda!

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    news

    28/08/2023

    İlginiz için teşekkürler!

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    news

    07/08/2023

    Enerji Tarlası İle Kazanmaya Devam

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    news

    26/06/2023

    Duyuru: Güneş Enerjisiyle Yatırımınızı Değerlendirin!

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    news

    03/07/2023

    Enerji Tarlası Projemiz Hayata Geçiyor

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    Basında Biz

    NTV'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz 4 Eylül 2023

    NTV

    Görüntüle
    Atv'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz 10 Temmuz 2023

    ATV

    Görüntüle
    TV8'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz 10 Temmuz 2023

    TV 8

    Görüntüle
    A Haber'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz. 10 Temmuz 2023

    A HABER

    Görüntüle
    Son Dakika'da yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 10 Temmuz 2023

    SON DAKİKA

    Görüntüle
    Cumhuriyet'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 07 Temmuz 2023

    Cumhuriyet Gazetesi

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    A Haber'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 06 Temmuz 2023

    A HABER

    Görüntüle
    Sabah Gazetesin'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 06 Temmuz 2023

    Sabah Gazetesi

    Görüntüle
    Takvim Gazetesin'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz 05 Temmuz 2023

    Takvim Gazetesi

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    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz CNN TÜRK de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

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    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz A HABER'de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

    Görüntüle
    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz HABER TÜRK'de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

    Görüntüle
    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz BLOOMBERG de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

    Görüntüle
    Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz NTV de yayınlandı. 21 Haziran 2023

    21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

    Görüntüle

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