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Enerji Tarlası Nedir ?

Enerji Tarlası Projesi, Türkiye'nin güneşlenme süresinin yüksek olduğu arazilerde gerçekleştirilen bir yatırım kooperatifi projesidir. Bu projede yatırımcılara belirlenen metrekarelik tarla parselleri satışa sunulmaktadır. Projeye göre satın alınan bu parseller sayesinde yatırımcılar hem arazi sahibi olmaktadırlar hem de bu arazilerini bize kiralayarak aylık kira geliri elde etme imkanı bulmaktadırlar. Bu parseller üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilir. Kainat Holding iştiraki olan Enerji Tarlası, yatırımcılara hem arazi sahipliği hem de düzenli gelir elde etme fırsatı sunarak, noter huzurunda güvenli bir yatırım alternatifi sağlamaktadır.

Kimler Yatırım Yapabilir ?

Aldığı özel parsel bilgisini e-devletde gördüğünde “Sonunda benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.

Dünyanın geleceğini düşünen herkes içindir.

Yatırımının karşılığını her ay düzenli bir şekilde, kira geliri olarak görmek isteyen herkes içindir.

Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir.

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir.

“Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir.

Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir.

Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir.

Yerli ve milli ekonomiye katkıda bulunmak isteyen herkes içindir.

Çalışma
Prensibimiz

Enerji Tarlası'nın sizler için 25 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 2000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz.

Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.

Yatırımlarınızı Ege'nin gözde şehrinde,
güneş enerjisi ile buluşturuyoruz

Basında Biz

Enerji Tarlası | Show Türk Business Time
04 OCAK 2024
Show Türk
Takvim de Yayınlanan EPDK Haberimiz
04 OCAK 2024
Takvim
TIMETURK de Yayınlanan EPDK Haberimiz
04 OCAK 2024
TimeTürk
Önce Vatan da Yayınlanan EPDK Haberimiz
04 OCAK 2024
Önce Vatan
CNN Türk'de yayınlanan Kırklareli konulu haberimiz.
23 EKİM 2023
CNN Türk
Fuartv de yayınlanan SOLAR ENERJİ FUARI konulu röportajımız.
11 EYLÜL 2023
Fuar Tv
NTV'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz
04 EYLÜL 2023
NTV
Atv'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz
10 TEMMUZ 2023
ATV
TV8'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz
10 TEMMUZ 2023
TV8
A Haber'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu reklam filmimiz.
10 TEMMUZ 2023
A Haber
Son Dakika'da yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz
10 TEMMUZ 2023
Son Dakika
Cumhuriyet'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz
07 TEMMUZ 2023
Cumhuriyet Gazetesi
A Haber'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz
06 TEMMUZ 2023
A Haber
Sabah Gazetesin'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz
06 TEMMUZ 2023
Sabah Gazetesi
Takvim Gazetesin'de yayınlanan Enerji Tarlası konulu haberimiz
05 TEMMUZ 2023
Takvim Gazetesi
Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz CNN TÜRK de yayınlandı.
21 HAZİRAN 2023
21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!
Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz A HABER'de yayınlandı.
21 HAZİRAN 2023
21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!
Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz HABER TÜRK'de yayınlandı.
21 HAZİRAN 2023
21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!
Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz BLOOMBERG de yayınlandı.
21 HAZİRAN 2023
21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!
Dünya güneş günü konulu reklam filmimiz NTV de yayınlandı.
21 HAZİRAN 2023
21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu Olsun!

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Sık Sorulan Sorular

Enerji Tarlası Projesi, Türkiye'nin güneşlenme süresinin yüksek olduğu arazilerde gerçekleştirilen bir yatırım kooperatifi projesidir. Bu projede yatırımcılara belirlenen metrekarelik tarla parselleri satışa sunulmaktadır. Projeye göre satın alınan bu parseller sayesinde yatırımcılar hem arazi sahibi olmaktadırlar hem de bu arazilerini bize kiralayarak aylık kira geliri elde etme imkanı bulmaktadırlar. Bu parseller üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilir. Kainat Holding iştiraki olan Enerji Tarlası, yatırımcılara hem arazi sahipliği hem de düzenli gelir elde etme fırsatı sunarak, noter huzurunda güvenli bir yatırım alternatifi sağlamaktadır.

Buradan giriş yapıp profil oluşturabilir, Sonrasında da Giriş Yap kısmından sayfanızı görüntüleyip, satın alım ve kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilerle doğrulandıktan sonra profiliniz onaylanacaktır. Kira gelirinizin güvence altına alınması adına ödeme yaptığınız hesabın ve kira gelirinizin yatacağı hesabın profilin oluşturulduğu isimle aynı olması gerekmektedir.

Satın al-parsel adedi seç-iban seç-talep oluştur adımları ile talebinizde çıkan iban ve referans kodu ile eft/havale yapıyorsunuz. Satın al butonuna basıp talep ilettiğiniz andan itibaren 60 dakika içerisinde ödemeyi iletmeniz gerekmektedir. Ardından ödeme onayınız ve size vekalet örneği sms/mail olarak iletiliyor. Ayrıca sözleşmeniz oluşup size ulaştırılıyor. 3 iş günü içerisinde noter işlemlerine başlamanız gerekiyor. Noterde; size ilettiğimiz taslaktaki bir vekalet veriyorsunuz, bu süreçte vekaletiniz noter tarafından dijital vekalet oluşturulup noter sistemine yükleniyor, biz de buradaki noter satış işlemlerinizi yapıp, sizlere bilgilendiriyoruz. Fiziki olarak işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz bizden randevu alabilirsiniz.

Asaleten satışta bulunmak isteyen müşterilerimiz için anlaşmalı olduğumuz Bakırköy 67. Noterinde randevu oluşturulup satış işlemini birlikte gerçekleştiriyoruz; Vekalet verip satın almak isteyenler için ise burada görüntüleyebileceğiniz vekaletname örneği ile en yakın notere gidip vekalet verdiğiniz durumda uzaktan erişim ile satış işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Asaleten geldiğiniz vakit satış işlemleri için masraflar tarafımıza aitken; vekalet verdiğiniz durumda vekaletname ücreti tarafınıza aittir.

Eft/havale veya banka/kredi kartı yoluyla ödeme yapabiliyorsunuz.

Kira Sözleşmesi,
Noter Satış Sözleşmesi,
E-Devletten görüntüleyebileceğiniz koopbis özel parsel bilgisi

Ödeme yapıldıktan sonra yine profiliniz üzerinden Tarlamı Kiraya Ver seçeneği üzerinden kira sözleşmenizi online olarak imzalayabilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda basılı ve ıslak imzalı olarak da tarafınıza yönlendirmesi sağlanabilmektedir. Sözleşme onaylandıktan 30 gün sonra ilk kira geliriniz tarafınıza yönlendirilecektir.

Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.

Vekalet ücreti sizler tarafından karşılanmaktadır.

Kiranız sözleşme başlangıcından itibaren 12 ay boyunca aynı meblağda kalacaktır; 12. Ayınız dolduğunda ise devletin belirlemiş olduğu ‘’Ticari’’ alanlar için uygulanan kira artış oranıyla aynı oran uygulanacaktır.

Profil doğrulama kısmında en doğru veriyi Devlet kanalıyla sağlayabildiğimiz için sadece TCKN sahibi olan kişiler satın alım işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Arazi içine GES tesisi kurulacaktır. Bu nedenle Tiny House vb kurulmamaktadır.

Kainat Holding tarafından; İlgili arazilere güneş paneli kurulumu gerçekleştirilecek ve tesisten elektrik üretimi yapılacak.

Size yapılan satış gibi istediğiniz zaman, istediğiniz kişiye Noter üzerinden satışını / devrini gerçekleştirebilirsiniz. Satışını / devirini yaptığınız kişiye de size sağlanan kira geliri sağlanacağı için sattığınız kişinin bilgilerini de tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

444 4 514

Yeşilköy Mah Atatürk Caddesi No:12 B2 Blok, No:109,
34149 Bakırköy/İstanbul

Çerez Politikası
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Kişisel Verilerin Korunması
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KVKK AYDINLATMA METNİ

ENERJİ TARLASI SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET AŞ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2- ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Mal/Hizmet tedarik ve sözleşme/ihale süreçlerinin yürütülmesi Ad, Soyadı, TCKN, İmza Sirküleri, E-Posta, Telefon, VKN, Vergi Dairesi, Banka Hesap Numarası, İmza, Adres, Referans Bilgisi m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.		 Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Sözleşmesel ödeme süreçlerinin yürütülmesi Ad Soyad, E-Posta, Telefon,
Vergi Dairesi, TCKN, Banka Bilgisi		 m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.		 Telefon, E-Posta, Fiziki (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Satış ve sözleşme süreçlerin yürütülmesi, Satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi Ad, Soyadı, Kimlik Bilgisi, İmza Sirküleri, E-Posta, Telefon, Vergi Dairesi, Banka Bilgisi, İmza, Adres, Sözleşme Tutarı, Fotoğraf, Pasaport Fotokopisi ve Vergi Kimlik Numarası (yabancı ise), Abonmanlık İşlemleri İçin Vekaletname, Sigorta İşlemleri m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.		 Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
İletişimin sürdürülebilmesi Adı Soyadı, E-Posta, Telefon m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.		 E-Posta, Fiziki (Kısmen otomatik yollarla)
Konut satış ödemelerinin takibi Kimlik Bilgisi, Pasaport Bilgisi, Adres, Telefon, Senet Bilgisi m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.		 Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Fatura süreçlerinin yürütülmesi Adı soyadı, TCKN, Vergi Dairesi, Telefon, Adres m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.		 Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
E-Arşiv ve E- Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi TCKN, Telefon, E-Posta, Banka Hesap Bilgileri, Adı Soyadı, Adres, Dairesi, MERSİS no m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.		 Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Müşteri/Tedarikçi cari kartı oluşturulması TCKN, Telefon, E-Posta, Adı Soyadı, Adres, Dairesi Ve Ticaret Sicil Bilgileri, Konut Bilgisi (Konut Alıcısı İse) m.5/2-ç,
m.5/2-e.		 Fiziki, E-Posta, (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Tedarikçi listesi oluşturulması Adı Soyadı, Telefon, Adres, E- Posta m.5/2-c,
m.5/2-f.		 Sözlü, E-Posta, (Kısmen otomatik olan ve olmayan yollarla)
İyi niyet sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Adı Soyadı, E-posta, Telefonu m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.		 E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik yollarla)
Müşteri pazarlamalarının gerçekleştirilmesi, Fuar organizasyonu süreçlerinde müşteri adayı görüşmeleri Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Medeni Durum, Telefon, E- posta, Meslek, Adres, Çocukların Adı Soyadı, Çocukların Doğum Tarihi,
İlgilenilen Proje, İletişim Tercihi Bilgisi, Şirketten Haberdar Olma Bilgisi, Tarih, İmza, Proje tercih sebebi, Bütçe- İlgilenilen Konut Tipi- Ek Notlar		 m.5/1,
m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.		 Fiziki Görüşme, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Form, Dijital Kanallar (Otomatik olan ve olmayan yollarla)
Potansiyel müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satışa ilişkin detaylı bilgilendirme Adı Soyadı, E-posta, Telefon m.5/1 Fiziki, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Form, Dijital Kanallar (Otomatik olan ve olmayan yollarla)
İş kapsamında proje kontrol ve onayı Adı Soyadı, Telefon, E-posta, Adres m.5/2-e,
m.5/2-f.		 E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik yollarla)
Çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini Kamera Kaydı, Ses Kaydı m. 5/2-f. Kamera sistemi (Otomatik yollarla)
Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması Adı Soyadı, Ziyaret Ettiği Kişi, Giriş Çıkış Saati, Plaka Bilgisi m. 5/2-f. Sözlü (Otomatik olmayan yollarla)
İşlem güvenliği çerçevesinde log kayıtlarının takibi Log Kayıtları, IP, Mac, User Name, Tarih, Saat, Erişim Sağladığı Site m.5/2-ç,
m.5/2-f.		 Firewall (Otomatik yollarla)
İnternet erişimi sağlanması Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon, Mac Adresi m.5/2-ç,
m.5/2-e,
m.5/2-f.		 Elektronik (Otomatik olan yollarla)
Dijital cihaz yedekleme ve bakımlarının yapılması Cihaz içerisinde yer alabilecek kişisel veriler m.5/2-e,
m.5/2-f.		 Cihaz (Otomatik olan yollarla)
Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi Dosyaya konu olan ve/veya dosyada bulunan kişisel veriler m.5/2-a,
m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-e,m.5/2-f.		 Fiziki (Otomatik olmayan yollarla)
Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi Ad, Soyad, TCKN, Telefon Numarası, E-Posta, Sorun Yaşanmış İse Sorun Detayları m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.		 E-Posta, Telefon, Fiziki, İnternet Sitesi (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi Talep veya bilgilendirmeye konu olan kişisel veriler m.5/2-a,
m.5/2-c,
m.5/2-ç		 Fiziki, e-posta (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

  • Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal düzenlemeler çerçevesinde talepleriyle bağlantılı ve sınırlı olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Sözleşmesel hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme ve vergisel süreçlerin yürütülmesi, faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü işlemlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalara, tedarikçilerimize, yurt içi veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,
  • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, alanında uzman danışmanlara, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içi veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,
  • İş ortağımız adına gerçekleştirilen mal alımlarında lojistik süreçlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,
  • Projelerimiz hakkında bilgilendirme, tanıtım, reklam vb. kapsamında iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili çağrı merkezi tedarikçimize,
  • Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimize, denetim firmalarına, bilgi güvenliği firmalarına,
  • Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Şirket güvenliğini sağlamak ve yasal süreçlerin başlatılmasını sağlamak amacıyla emniyet, mahkemeler ve yetkili kurum ve kuruluşlara, yetkili danışmanlarımıza,
  • Şirket reklam ve tanımını gerçekleştirmek amacıyla herkese açık bir şekilde internet sitesi, sosyal medya hesapları, yazılı ve basılı olarak paylaşım ve bu kapsamda yetkili tedarikçilerimize,
  • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
  • Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına, bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize,
  • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışında yer alan tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
  • Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içi ve yurt dışında kurulu ve bu alanda hizmetleri veren kurum/kuruluşlara aktarılabilecektir.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası; ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından veya onlar adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesini kullanarak çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir.

Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır.

Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.

Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amacıyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
  • İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç duyulması,
  • Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:

  • ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesini ve ürünlerini ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek;
  • ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,
  • ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  • ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
  • Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin takibini sağlamak.

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.

Çerez Kategorileri

Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır.
İşlevsel ve Analitik Çerezler Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
Takip Çerezleri Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

  • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.
  • Üçüncü taraf çerezleri engelleme.
  • Belli sitelerden çerezleri engelleme.
  • Tüm çerezleri engelleme.
  • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

C. İlgili Kişinin Hakları

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

  1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
  2. Araçlar düğmesine ve İnternet Seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
  3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Google Chrome

  1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
  2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
  3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
  4. “Gizlilik ve Güvenlik”in altında İçerik Ayarları’nı tıklayın.
  5. Çerezler’i tıklayın.
  6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesinin adını arayın.
  7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

Mozilla Firefox

  1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
  2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
  3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
  4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
  5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
  6. Silmek istediğiniz çerez (ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
  7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about: preferences sayfasını kapatın.

Safari

  1. Safari> Tercihler’i seçin.
  2. Gizlilik öğesini tıklayın.
  3. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
  4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.