Enerji Tarlası Nedir ?
Enerji Tarlası Projesi, Türkiye'nin güneşlenme süresinin yüksek olduğu arazilerde gerçekleştirilen bir yatırım kooperatifi projesidir. Bu projede yatırımcılara belirlenen metrekarelik tarla parselleri satışa sunulmaktadır. Projeye göre satın alınan bu parseller sayesinde yatırımcılar hem arazi sahibi olmaktadırlar hem de bu arazilerini bize kiralayarak aylık kira geliri elde etme imkanı bulmaktadırlar. Bu parseller üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilir. Kainat Holding iştiraki olan Enerji Tarlası, yatırımcılara hem arazi sahipliği hem de düzenli gelir elde etme fırsatı sunarak, noter huzurunda güvenli bir yatırım alternatifi sağlamaktadır.
Kimler Yatırım Yapabilir ?
Aldığı özel parsel bilgisini e-devletde gördüğünde “Sonunda benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.
Dünyanın geleceğini düşünen herkes içindir.
Yatırımının karşılığını her ay düzenli bir şekilde, kira geliri olarak görmek isteyen herkes içindir.
Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir.
Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir.
“Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir.
Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir.
Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir.
Yerli ve milli ekonomiye katkıda bulunmak isteyen herkes içindir.
Projelerimiz
Çalışma
Prensibimiz
Enerji Tarlası'nın sizler için 25 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 2000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz.
Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.
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Sık Sorulan Sorular
Enerji Tarlası Projesi, Türkiye'nin güneşlenme süresinin yüksek olduğu arazilerde gerçekleştirilen bir yatırım kooperatifi projesidir. Bu projede yatırımcılara belirlenen metrekarelik tarla parselleri satışa sunulmaktadır. Projeye göre satın alınan bu parseller sayesinde yatırımcılar hem arazi sahibi olmaktadırlar hem de bu arazilerini bize kiralayarak aylık kira geliri elde etme imkanı bulmaktadırlar. Bu parseller üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilir. Kainat Holding iştiraki olan Enerji Tarlası, yatırımcılara hem arazi sahipliği hem de düzenli gelir elde etme fırsatı sunarak, noter huzurunda güvenli bir yatırım alternatifi sağlamaktadır.
Buradan giriş yapıp profil oluşturabilir, Sonrasında da Giriş Yap kısmından sayfanızı görüntüleyip, satın alım ve kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilerle doğrulandıktan sonra profiliniz onaylanacaktır. Kira gelirinizin güvence altına alınması adına ödeme yaptığınız hesabın ve kira gelirinizin yatacağı hesabın profilin oluşturulduğu isimle aynı olması gerekmektedir.
Satın al-parsel adedi seç-iban seç-talep oluştur adımları ile talebinizde çıkan iban ve referans kodu ile eft/havale yapıyorsunuz. Satın al butonuna basıp talep ilettiğiniz andan itibaren 60 dakika içerisinde ödemeyi iletmeniz gerekmektedir. Ardından ödeme onayınız ve size vekalet örneği sms/mail olarak iletiliyor. Ayrıca sözleşmeniz oluşup size ulaştırılıyor. 3 iş günü içerisinde noter işlemlerine başlamanız gerekiyor. Noterde; size ilettiğimiz taslaktaki bir vekalet veriyorsunuz, bu süreçte vekaletiniz noter tarafından dijital vekalet oluşturulup noter sistemine yükleniyor, biz de buradaki noter satış işlemlerinizi yapıp, sizlere bilgilendiriyoruz. Fiziki olarak işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz bizden randevu alabilirsiniz.
Asaleten satışta bulunmak isteyen müşterilerimiz için anlaşmalı olduğumuz Bakırköy 67. Noterinde randevu oluşturulup satış işlemini birlikte gerçekleştiriyoruz; Vekalet verip satın almak isteyenler için ise burada görüntüleyebileceğiniz vekaletname örneği ile en yakın notere gidip vekalet verdiğiniz durumda uzaktan erişim ile satış işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Asaleten geldiğiniz vakit satış işlemleri için masraflar tarafımıza aitken; vekalet verdiğiniz durumda vekaletname ücreti tarafınıza aittir.
Eft/havale veya banka/kredi kartı yoluyla ödeme yapabiliyorsunuz.
Kira Sözleşmesi,
Noter Satış Sözleşmesi,
E-Devletten görüntüleyebileceğiniz koopbis özel parsel bilgisi
Ödeme yapıldıktan sonra yine profiliniz üzerinden Tarlamı Kiraya Ver seçeneği üzerinden kira sözleşmenizi online olarak imzalayabilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda basılı ve ıslak imzalı olarak da tarafınıza yönlendirmesi sağlanabilmektedir. Sözleşme onaylandıktan 30 gün sonra ilk kira geliriniz tarafınıza yönlendirilecektir.
Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
Vekalet ücreti sizler tarafından karşılanmaktadır.
Kiranız sözleşme başlangıcından itibaren 12 ay boyunca aynı meblağda kalacaktır; 12. Ayınız dolduğunda ise devletin belirlemiş olduğu ‘’Ticari’’ alanlar için uygulanan kira artış oranıyla aynı oran uygulanacaktır.
Profil doğrulama kısmında en doğru veriyi Devlet kanalıyla sağlayabildiğimiz için sadece TCKN sahibi olan kişiler satın alım işlemi gerçekleştirebilmektedir.
Arazi içine GES tesisi kurulacaktır. Bu nedenle Tiny House vb kurulmamaktadır.
Kainat Holding tarafından; İlgili arazilere güneş paneli kurulumu gerçekleştirilecek ve tesisten elektrik üretimi yapılacak.
Size yapılan satış gibi istediğiniz zaman, istediğiniz kişiye Noter üzerinden satışını / devrini gerçekleştirebilirsiniz. Satışını / devirini yaptığınız kişiye de size sağlanan kira geliri sağlanacağı için sattığınız kişinin bilgilerini de tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
Yeşilköy Mah Atatürk Caddesi No:12 B2 Blok, No:109,
34149 Bakırköy/İstanbul
KVKK AYDINLATMA METNİ
ENERJİ TARLASI SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET AŞ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi
Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
|Veri İşleme Amacı
|İşlenen Kişisel Veriler
|Veri İşleme Şartları
|Veri Toplama Yöntemleri
|Mal/Hizmet tedarik ve sözleşme/ihale süreçlerinin yürütülmesi
|Ad, Soyadı, TCKN, İmza Sirküleri, E-Posta, Telefon, VKN, Vergi Dairesi, Banka Hesap Numarası, İmza, Adres, Referans Bilgisi
|m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.
|Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
|Sözleşmesel ödeme süreçlerinin yürütülmesi
|Ad Soyad, E-Posta, Telefon,
Vergi Dairesi, TCKN, Banka Bilgisi
|m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.
|Telefon, E-Posta, Fiziki (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
|Satış ve sözleşme süreçlerin yürütülmesi, Satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi
|Ad, Soyadı, Kimlik Bilgisi, İmza Sirküleri, E-Posta, Telefon, Vergi Dairesi, Banka Bilgisi, İmza, Adres, Sözleşme Tutarı, Fotoğraf, Pasaport Fotokopisi ve Vergi Kimlik Numarası (yabancı ise), Abonmanlık İşlemleri İçin Vekaletname, Sigorta İşlemleri
|m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.
|Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
|İletişimin sürdürülebilmesi
|Adı Soyadı, E-Posta, Telefon
|m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.
|E-Posta, Fiziki (Kısmen otomatik yollarla)
|Konut satış ödemelerinin takibi
|Kimlik Bilgisi, Pasaport Bilgisi, Adres, Telefon, Senet Bilgisi
|m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.
|Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
|Fatura süreçlerinin yürütülmesi
|Adı soyadı, TCKN, Vergi Dairesi, Telefon, Adres
|m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.
|Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
|E-Arşiv ve E- Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
|TCKN, Telefon, E-Posta, Banka Hesap Bilgileri, Adı Soyadı, Adres, Dairesi, MERSİS no
|m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.
|Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
|Müşteri/Tedarikçi cari kartı oluşturulması
|TCKN, Telefon, E-Posta, Adı Soyadı, Adres, Dairesi Ve Ticaret Sicil Bilgileri, Konut Bilgisi (Konut Alıcısı İse)
|m.5/2-ç,
m.5/2-e.
|Fiziki, E-Posta, (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
|Tedarikçi listesi oluşturulması
|Adı Soyadı, Telefon, Adres, E- Posta
|m.5/2-c,
m.5/2-f.
|Sözlü, E-Posta, (Kısmen otomatik olan ve olmayan yollarla)
|İyi niyet sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
|Adı Soyadı, E-posta, Telefonu
|m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-f.
|E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik yollarla)
|Müşteri pazarlamalarının gerçekleştirilmesi, Fuar organizasyonu süreçlerinde müşteri adayı görüşmeleri
|Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Medeni Durum, Telefon, E- posta, Meslek, Adres, Çocukların Adı Soyadı, Çocukların Doğum Tarihi,
İlgilenilen Proje, İletişim Tercihi Bilgisi, Şirketten Haberdar Olma Bilgisi, Tarih, İmza, Proje tercih sebebi, Bütçe- İlgilenilen Konut Tipi- Ek Notlar
|m.5/1,
m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.
|Fiziki Görüşme, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Form, Dijital Kanallar (Otomatik olan ve olmayan yollarla)
|Potansiyel müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satışa ilişkin detaylı bilgilendirme
|Adı Soyadı, E-posta, Telefon
|m.5/1
|Fiziki, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Form, Dijital Kanallar (Otomatik olan ve olmayan yollarla)
|İş kapsamında proje kontrol ve onayı
|Adı Soyadı, Telefon, E-posta, Adres
|m.5/2-e,
m.5/2-f.
|E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik yollarla)
|Çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini
|Kamera Kaydı, Ses Kaydı
|m. 5/2-f.
|Kamera sistemi (Otomatik yollarla)
|Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması
|Adı Soyadı, Ziyaret Ettiği Kişi, Giriş Çıkış Saati, Plaka Bilgisi
|m. 5/2-f.
|Sözlü (Otomatik olmayan yollarla)
|İşlem güvenliği çerçevesinde log kayıtlarının takibi
|Log Kayıtları, IP, Mac, User Name, Tarih, Saat, Erişim Sağladığı Site
|m.5/2-ç,
m.5/2-f.
|Firewall (Otomatik yollarla)
|İnternet erişimi sağlanması
|Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon, Mac Adresi
|m.5/2-ç,
m.5/2-e,
m.5/2-f.
|Elektronik (Otomatik olan yollarla)
|Dijital cihaz yedekleme ve bakımlarının yapılması
|Cihaz içerisinde yer alabilecek kişisel veriler
|m.5/2-e,
m.5/2-f.
|Cihaz (Otomatik olan yollarla)
|Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi
|Dosyaya konu olan ve/veya dosyada bulunan kişisel veriler
|m.5/2-a,
m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-e,m.5/2-f.
|Fiziki (Otomatik olmayan yollarla)
|Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi
|Ad, Soyad, TCKN, Telefon Numarası, E-Posta, Sorun Yaşanmış İse Sorun Detayları
|m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.
|E-Posta, Telefon, Fiziki, İnternet Sitesi (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)
|Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi
|Talep veya bilgilendirmeye konu olan kişisel veriler
|m.5/2-a,
m.5/2-c,
m.5/2-ç
|Fiziki, e-posta (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
B. Kişisel Verilerin Aktarılması
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:
C. İlgili Kişinin Hakları
Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;
Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
ÇEREZ POLİTİKASI
Bu Çerez Politikası; ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından veya onlar adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.
ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesini kullanarak çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya ENERJİ TARLASI Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ’nin sitesini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir.
Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.
Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?
Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır.
Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.
Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları
Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?
Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:
Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.
Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.
Çerez Kategorileri
Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:
|Çerez Türü
|Açıklama
|Oturum Çerezleri
|Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.
|Kalıcı Çerezler
|Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
|Zorunlu Çerezler
|Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır.
|İşlevsel ve Analitik Çerezler
|Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
|Takip Çerezleri
|Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.
Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.
Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;
C. İlgili Kişinin Hakları
Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:
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Google Chrome
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Safari